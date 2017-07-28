Украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.

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"Консул сообщает, что по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в аварии поезда в Барселоне нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, 48 человек травмированы, пятеро из них - серьезно, в результате столкновения поезда с буфером платформы на вокзале испанского города Барселона.