Украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне - МИД
15:34, 28 июля 2017Общество
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Консул сообщает, что по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в аварии поезда в Барселоне нет.
Иллюстрация / REUTERS
Министерство иностранных дел Украины заявляет об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне.
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в Twitter.
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"Консул сообщает, что по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в аварии поезда в Барселоне нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере, 48 человек травмированы, пятеро из них - серьезно, в результате столкновения поезда с буфером платформы на вокзале испанского города Барселона.
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