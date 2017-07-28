В Барселоне поезд врезался в перрон, пострадали полсотни людей (фото, видео)
10:57, 28 июля 2017Мир
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Пятеро пострадавших – в тяжелом состоянии, среди раненых – водитель поезда.
В Барселоне на Французском вокзале поезд врезался в перрон, в результате чего пострадали 48 человек. Об этом пишет El Mundo.
Среди пострадавших пятеро – в тяжелом состоянии, среди раненых – водитель поезда.
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Издание сообщает, что около 7.00 утра по местному времени поезд, который прибыл из Сан-Висенс-де-Кальдерса не смог затормозить и врезался в перрон.
.@semgencat sigue atendiendo a pasajeros accidente tren #EstacióFrança@gr_angela@linformatiu_tvepic.twitter.com/I1tvKnlfZO— InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 28, 2017
Информации о погибших и причинах столкновения пока нет.
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