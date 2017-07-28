Суд продлил арест горе-матери, которая оставила детей на 11 дней без присмотра

Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток и назначил обвинительный акт к рассмотрению по существу по делу в отношении 22-летней женщины, более чем на неделю оставившей без присмотра двух своих детей, один из которых умер от голода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

О дате следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря прошлого года уроженка Николаевской области на 11 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.

Действия злоумышленницы квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В марте 2017 года прокуратурой обвинительный акт в отношении матери был направлен в суд для рассмотрения по существу.