Скандальный Дорн выпустил снятый в Берлине клип (видео)

Вышел новый клип украинского музыканта Ивана Дорна "Beverly". В нем изображены две группы чирлидерш, которые готовятся к выступлению. Дорн снялся в видео в розовом костюме, пишет Meduza.

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"Это самый смелый и самый розовый клип в моей истории!" - сказал о "Beverly" сам Дорн. Певец примерил больше 20 розовых костюмов, чтобы найти подходящий для съемок.

Клип снимали в спортивной школе в Берлине. Он выглядит так, будто снят одним кадром, но на самом деле в нем можно найти две склейки. Режиссер - Аннегрет вон Фейертаг.

Как сообщал УНИАН, Дорн презентовал новый альбом в Москве раньше, чем в Украине.