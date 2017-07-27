Более 40 тысяч заявлений поступило от населения Житомирщины на получение денежного вознаграждения за энергоэффективность - ОГА

Более 40 тыс. заявлений поступило от населения Житомирщины на получение денежного вознаграждения за энергоэффективность. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, субсидианти, которые вели энергоэффективное домохозяйство, могут получить денежное вознаграждение за энергоэффективность. Для получения средств необходимо до 1 сентября этого года подать заявление в местное управление социальной защиты населения.

По информации департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации, для получения средств за экономное использование электроснабжения в области уже подано 599 заявлений, а за использование газоснабжения – 39 тыс. 735.

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Напомним, правительственный проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям – эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

До 1 июля 2017 года предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо-, и электроснабжения в бумажном и электронном виде должны предоставить структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидіантів с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Для начисления средств субсидиант должен самостоятельно открыть счет в банке, через который производятся выплаты социальных пособий и пенсий. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым.

"Согласно статье 165.1.1 Налогового кодекса Украины, субсидия, независимо от вида в котором она выплачивается, не включается до общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога. Поэтому монетизация части сэкономленных субсидий никоим образом НЕ влияет на процесс декларирования, а полученная от государства сумма НЕ должна указываться в Декларации о доходах граждан",- сообщают в ОГА.