Миссия ЕС потратит 2 миллиона евро на реформу органов безопасности Украины в 2017 году

Председатель Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Кястутис Ланчинскас заявляет, что миссия потратит 2 млн евро на реформу органов безопасности Украины в 2017 году. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

В этом году Консультативная миссия осуществляет 45 проектов для содействия реформированию правоохранительной системы Украины. "Будут финансироваться тренинги и поездки наших коллег в другие европейские государства для обмена передовым опытом", - сказал Ланчинскас.

Читайте такжеTransparency International выступает против антикоррупционных палат вместо Антикоррупционного суда

По его словам, миссия также будет оказывать финансовую помощь на покупку оборудования для правоохранительных органов.

Вместе с тем миссия через месяц-полтора передаст украинской стороне машины-внедорожники, которые до сих пор использовались миссией ЕС.

Среди важнейших проектов, которые на данный момент финансирует миссия - создание системы сотрудничества между Европолом и украинскими правоохранительными органами, а также на охрану общественного порядка (community policing). Если сотрудничество с Европолом касается прежде всего противодействия организованной преступности, то community policing - это политика, направленная на налаживание связей между представителями местных общин и полицейскими.

EUAM Ukraine начала работать в Украине в конце 2014 года и призвана способствовать реформированию сектора гражданской безопасности Украины, к которому относятся полиция, пограничники, спецслужбы, пенитенциарная система и система юстиции.