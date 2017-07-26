В Одессе начал работать полицейский велопатруль (фото, видео)

В Одессе во вторник, 25 июля, приступил к работе полицейский велопатруль.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 25 июля состоялся первый инструктаж сотрудников полиции, которые будут патрулировать территорию курортной зоны города на велосипедах.

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"Батальон полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Одесской области будет нести службу по охране общественного порядка и безопасности в районе "Трассы здоровья" - от Аркадия до пляжа "Ланжерон", - поинформировали в отделе.

Отмечается, что именно на этой территории сконцентрировано наибольшее количество отдыхающих и гостей города, и именно здесь чаще всего совершаются кражи и другие имущественные преступления. Поэтому, в целях предупреждения и недопущения правонарушений, правоохранители будут патрулировать указанную прибрежную зону на специальных электровелосипедах.

По словам заместителя начальника регионального главка Нацполиции Сергея Махотина, спецвелосипеды полиция получила сегодня, 25 июля. "Сегодня мы получили Like Bike для выполнения задач по охране общественного порядка в курортной зоне Одессы. Тренировки с личным составом проведены, и с сегодняшнего дня правоохранители приступили к несению службы", - сказал Махотин.

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В главке уточнили, что велосипеды предоставила одна из коммерческих компаний.

Сегодня на дежурство выехали 4 экипажа велопатруля. "В ближайшее время штат будет увеличен", - заявили в отделе.