К сентябрю на Житомирщине должны быть созданы госпитальные советы - ОГА

До 1 сентября этого года в Житомирской области должны быть созданы госпитальные советы. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в государстве происходит реформирование отрасли здравоохранения. "Распоряжением Кабинета Министров Украины на территории Житомирской области сформированы четыре госпитальные округа. После создания госпитальных округов стоит вопрос создания госпитальных советов, которые в дальнейшем должны провести разработку многолетних планов развития госпитальных округов. До 1 сентября на Житомирщине будут сформированы госпитальные совета", - отмечают в пресс-службе ведомства.

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Эту тему обсудили сегодня, 26 июля, в Житомире на совещании с председателями райгосадминистраций, городскими головами и председателями объединенных территориальных общин под руководством председателя облгосадминистрации Игоря Гундича.

«Практически в каждом госпитальном округе есть две трети делегатов от тех, которые должны быть по квоте. На сегодняшний день уже можно начинать работу по учредительных заседаниях госпитальных советов для начала их работы», - проинформировал начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Николай Суслик.

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Председатель облгосадминистрации Гундич установил дедлайн - до 1 сентября должны быть сформированы госпитальные совета в полном составе. «Я предоставлю соответствующее поручение исполкомам 4 городов, чтобы ускорить процесс формирования госпитальных советов. А к 1 сентября я хотел бы по всем госпитальным округам иметь госпитальные совета. Реформа будет идти и никто никого ждать не будет », - обратился он к присутствующим.

Напомним, госпитальный совет - это совещательный орган. Он создается для определения приоритетных задач, определения проблемных вопросов, координации действий по реализации на госпитальном округе государственной политики в сфере здравоохранения, а также для реализации функционирования медицинской помощи на госпитальном округе. Все решения госпитальных советов утверждаются сессиями соответствующих территориальных общин.

Членами госпитальной совета являются представители городов областного значения, районов, ОТГ, делегированные для работы в составе госпитальной совета решением соответствующих местных советов пропорционально численности населения. Подробнее о полномочиях госпитальной совета можно узнать на сайте Житомирской областной государственной администрации.