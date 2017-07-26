На Житомирщине задержали в заповеднике 10 копателей янтаря: изъяты 4 авто и другое оборудование (фото)

Вчера на Житомирщине полицейские вместе с пограничниками задержали в заповеднике 10 копателей янтаря, изъяв у них четыре автомобиля и другое орудие.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 25 июля рейдовые группы полицейских Управления защиты экономики в области и Овручского отделения полиции задержали 10 человек, которые занимались незаконным промыслом. Изъято 4 автомобиля, 2 мотопомпы и другое оборудование и приспособление для добычи.

«Сообщение об обнаружении подозрительной группы мужчин в Полесском природном заповеднике вблизи села Селезовки, поступило от дежурного пограничного поста около 22.00. На появление правоохранителей молодые люди отреагировали мгновенно, бросившись в разные стороны. Однако на месте удалось задержать 10 человек, которые налаживали процесс незаконной добычи, обеспечивая откачку воды из почвы с помощью мотопомп и пожарных рукавов», - рассказал УНИАН подробности задержания нарушителей начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Работники следственно-оперативной группы Овручского отделения полиции зафиксировали обстоятельства правонарушения и изъяли оборудование нелегальных копателей. Затем их вместе с оборудованием доставили в участок.

«Среди задержанных - жители Ровенской области и Чудновского района Житомирской области. Также до выяснения всех обстоятельств нами изъяты автомобили копателей: JEEP Grand Cherokee, Ford Transit, Opel Frontera и Volkswagen Т4», - добавил Печененко.

Начато уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Подобные противоправные действия наказываются значительными суммами штрафов (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) или ограничением или лишением свободы на срок до 3-х лет.