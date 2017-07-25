В Харькове суд оставил "Топаза" под стражей

Суд продлил арест активиста Антимайдана Игната Кромского ("Топаза") на два месяца. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает РБК-Украина.

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"Игнату Кромскому более известному как "Топаз" сегодня продлили меру пресечения на два месяца, до 23 сентября 2017. В процессе продолжается изучение материалов дела. Следующее заседание назначено на 11 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Топаз" был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве во время Революции достоинства, а также вместе с боевиками "Оплота" штурмовал здание Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года.

На данный момент он обвиняется в призыве к нарушению территориальной целостности Украины, участии в массовых беспорядках и избиении проукраинского активиста.