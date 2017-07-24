Корабли НАТО в Одессе откроют на один день для посетителей

В Одессе один день будут пускать на борта двух кораблей постоянной военно-морской группы НАТО всех желающих, пишет ТСН.

Отмечается, что оба корабля откроют для посещения всем желающим во вторник, 25 июля.

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"Увеличение военной активности со стороны России также является серьезной проблемой, серьезным вызовом, который мы видим вблизи стран-членов НАТО. Внешние риски являются поводом для объединения", - подчеркнул командующий второй постоянной военно-морской группы НАТО Джеймс Морли.

Как сообщал УНИАН ранее, с 24 по 27 июля в порту Одессы продолжается визит в Украину Постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) в составе эсминца «Duncan» и фрегата ВМС Турецкой Республики «Yildirim». Поход возглавляет коммодор Джеймс Морли. В ходе визита американские и турецкие военные моряки проведут совместные тренировки с личным составом ВМС ВС Украины. В завершение военные моряки проведут в Черном море тренировки типа «PASSEX».