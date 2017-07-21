В Харькове 22 июля из-за матча между "Динамо" и "Шахтером" ограничат движение транспорта

В Харькове из-за проведения на стадионе "Металлист" футбольного матча Чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" будет ограничено движение транспорта 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Читайте такжеФинал Кубка Украины в Харькове: работу метро продлят, за порядком будут следить 2 тысячи полицейскихПо сведениям патрульных, с 22 июля с 16:30 до 24:00 будет ограничено движение по ближайшим улицам к стадиону, а именно: по улице Плехановской - от улицы Молочной до улицы Полевой, по улице Державинской - от проспекта Гагарина до улицы Плехановской, а также от улицы Храмовой до переулка Власовского.

В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области добавили, что матч начнется в 19:30. На стадионе "Металлист"ожидается до 15 тыс. зрителей. За порядком будут следить более 1700 правоохранителей - работники полиции, курсанты вузов, военнослужащие Нацгвардии.