В Житомире приняли присягу около 90 участковых и оперативников полиции

В центре Житомира в 12:00 сегодня около 90 правоохранителей приняли присягу. Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось на Старом бульваре перед административным помещением Главного управления Нацполиции в области.

В мероприятии приняли участие полторы сотни человек: руководители региона, депутаты, общественность и журналисты.

Участковые офицеры и оперуполномоченные криминальной полиции торжественно произнесли слова присяги, определенные законом Украины «О Национальную полицию». Они поклялись "верно служить украинскому народу и добросовестно выполнять свои служебные обязанности". Завтра все они начнут работу в территориальных подразделениях полиции Житомирщины.

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“Этот день является символическим не только для вас, но и для нас, ваших наставников. Каждый из вас прошел сложные этапы отбора для службы в полиции, каждый из вас сделал свой сознательный выбор этой непростой профессии и теперь от нас всех зависит, какой будет ваша служба. Пусть она будет эффективна для людей, которые будут обращаться к вам за помощью, пусть она будет спокойной и безопасной для ваших семей, которые будут ожидать вашего возвращения, и пусть она станет вашим призванием в жизни! Вы - новое поколение полицейских, которым нельзя не оправдать доверие людей! Будьте достойными их чаяний и надежд!”,- сказал, поздравляя правоохранителей, начальник Главного управления Нацполиции в области Вячеслав Печененко.

Также поздравили офицеров заместители председателей облгосадминистрации и облсовета Ярослав Лагута и Максим Виливчук, которые пожелали молодым полицейским "успехов, верности присяге и работать на благо Родины, неся ответственность за мир и спокойствие жителей области".

Протоиерей Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП отец Валерий благословил всех присутствующих на верное служение народу Украины.