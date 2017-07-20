В Житомире завтра принесут присягу участковые офицеры и сотрудники криминальной полиции, которые прошли конкурсный отбор и успешно завершили профессиональное обучение. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"21 июля 2017 года, в 12.00 возле административного здания Главного управления Нацполіції в области по улице Старый Бульвар, 5/37 состоится торжественное принятие присяги участковыми офицерами и сотрудниками криминальной полиции, которые прошли конкурсный отбор и успешно завершили профессиональное обучение",- сказано в сообщении.

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Правоохранители пригласили журналистов, житомирян и гостей города присоединиться к торжествам, которые состоятся в центре города.

Напомним, в июне этого года Министр внутренних дел Арсен Аваков отрапортовал о завершении первого этапа реформы полиции и объявил открытый конкурс на замещение вакантных должностей участковых офицеров полиции и следователей.