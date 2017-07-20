На родине погибшего в Киеве журналиста Шеремета почтили его память

В столице Беларуси Минске 20 июля почтили память погибшего год назад в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мемориальная акция началась в полдень 20 июля на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист.

В ней принимали участие друзья и знакомые Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.