МВД о деле Шеремета: мы не можем похвастаться наличием подозреваемых

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не имеет четких подозреваемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Кто убил Павла Шеремета - ответа на этот вопрос нет, потому что это преступление не раскрыто. Следствие в настоящее время не имеет процессуальных подозреваемых. Следствие провело большое количество следственных действий", - сказал Шевченко.

Также он не смог сказать, сколько еще нужно времени для раскрытия преступления. "Возможно будет раскрыто быстро, а возможно, очень долго. Мы не хотим ставить какие-то сроки", - сказал Шевченко.

"Мы показали 8 февраля, что следствие идет. Следствие исследует большой объем материалов. Есть определенные результаты этих исследований, но нет четкого подозреваемого или подозреваемых. В настоящее время ситуация принципиально остается такой, что мы не можем похвастаться наличием подозреваемых", - подчеркнул Шевченко.

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Также он сказал, что остается несколько версий убийства Шеремета.

"Ключевая версия - это убийство из-за профессиональной деятельности гражданина Российской Федерации, журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, России, а еще до этого в Беларуси", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Национальная полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.