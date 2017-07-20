На Житомирщине в "янтарном" Олевске представили нового руководителя отделения полиции Зозулю

В Олевске - центре “янтарного края” Житомирщины - вчера представили нового руководителя отделения полиции Алексея Зозулю. Об этом УНИАН сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 19 июля начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко представил личному составу Олевского отделение нового руководителя Алексея Зозулю. Перед ним отделением руководил Сергей Савлук, который исполнял обязанности начальника Олевского отделение полиции.

“В Олевском отделении полиции - новый руководитель.19 июля начальник Главного управления Нацполиции в области Вячеслав Печененко представил личному составу Олевского отделение нового руководителя Алексея Зозулю. Знакомство происходило при участии руководителей местной общины и райгосадминистрации”,- рассказала УНИАН начальник отдела коммуникации полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Печененко, обращаясь к работникам отделения, отметил, что майор полиции Зозуля – боевой офицер, который с 2014 года защищал Украину в составе полка «Днепр-1», а с апреля 2017 - работал в местном отделении полиции на должности заместителя начальника.

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"Район непростой, в первую очередь, из-за нерешенного вопроса добычи янтаря. Вызовов перед полицией стоит достаточно и только профессионализм, высокая ответственность и принципиальность могут помочь с ними справиться. Алексей Николаевич такими качествами характера обладает, поэтому, убежден, будет порядок”, - сказал Печененко.

Успеха и удачи пожелали новому руководителю и руководители районных совета и госадминистрации соответственно Виктор Троц и Дмитрий Лазаренко.

По данным Ващенко, Алексей Зозуля родился 31 июля 1977 года в г. Александрии Кировоградской области, имеет высшее образование. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году с участкового инспектора милиции в г. Днепропетровске, позже возглавлял сектор участковых инспекторов милиции Жовтневого районного отдела Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области. После многолетнего перерыва в службе в 2014 году вступил в ряды полка «Днепр-1», где был заместителем командира роты и командиром взвода.