Аваков назначил нового начальника Нацполиции Донецкой области
11:01, 19 июля 2017Общество
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Им стал Виталий Невгад, который ранее работал заместителем главы полиции области.
Ранее Невгад работал заместителем Аброськина \ фото: npu.gov.ua
Начальником главного управления Национальной полиции Донецкой области, вместо Вячеслава Аброськина, назначен Виталий Невгад.
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Главой полиции в Донецкой области назначен полковник Невгад Виталий Викторович, который ранее работал заместителем главы полиции области", - написал он.
Как сообщал УНИАН, глава Нацполиции Донецкой области Аброськинпошел на повышение. Приказ о назначении Аброськина подписал глава МВД Арсен Аваков.
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