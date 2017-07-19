Аваков назначил нового начальника Нацполиции Донецкой области

Начальником главного управления Национальной полиции Донецкой области, вместо Вячеслава Аброськина, назначен Виталий Невгад.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Главой полиции в Донецкой области назначен полковник Невгад Виталий Викторович, который ранее работал заместителем главы полиции области", - написал он.

Как сообщал УНИАН, глава Нацполиции Донецкой области Аброськинпошел на повышение. Приказ о назначении Аброськина подписал глава МВД Арсен Аваков.