Порошенко отметил помощь ученых в защите суверенитета Украины

Президент Украины Петр Порошенко отметил важность ряда технических разработок, которые были применены при создании и производстве украинского вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время мероприятий, посвященных подписанию Закона «О Фонде энергоэффективности» в Национальном техническом университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского».

Президент выразил благодарность ученым за разработки, срок внедрения которых занимает 4-6 месяцев.

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«В какой области? Чтобы это не было пустым звуком. Ключевой позицией сейчас является радиоэлектронная борьба, радары, дроны, конфиденциальная связь, система защиты, шифрования информации. По каждому из этих направлений - уникальные разработки университета - уже внедрены в конкретные производства, в конкретные технологии», - сказал Порошенко, добавив, что они будут направлены на защиту суверенитета нашего государства.

Он подчеркнул, что «есть уникальные разработки, о которых мы пока не можем говорить, но которые работают уже на уровне лучших мировых аналогов».