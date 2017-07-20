Порошенко отметил помощь ученых в защите суверенитета Украины
Президент выразил благодарность ученым за разработки, которые будут направлены на защиту суверенитета нашего государства.
Президент Украины Петр Порошенко отметил важность ряда технических разработок, которые были применены при создании и производстве украинского вооружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время мероприятий, посвященных подписанию Закона «О Фонде энергоэффективности» в Национальном техническом университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского».
Президент выразил благодарность ученым за разработки, срок внедрения которых занимает 4-6 месяцев.
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«В какой области? Чтобы это не было пустым звуком. Ключевой позицией сейчас является радиоэлектронная борьба, радары, дроны, конфиденциальная связь, система защиты, шифрования информации. По каждому из этих направлений - уникальные разработки университета - уже внедрены в конкретные производства, в конкретные технологии», - сказал Порошенко, добавив, что они будут направлены на защиту суверенитета нашего государства.
Он подчеркнул, что «есть уникальные разработки, о которых мы пока не можем говорить, но которые работают уже на уровне лучших мировых аналогов».