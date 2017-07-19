Группа "Джанго" собирается развлекать оккупантов в Крыму

В оккупированном Севастополе анонсируют выступление поп-рок-группы "Джанго", которую возглавляет украинец Алексей Поддубный. Имя лидера группы содержится в списке украинского сайта "Миротворец", Поддубный внесен в базу как "сепаратист, пособник террористов", передает Крым.Реалии.

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"В июле 2014 на фестивале "Нашествие" в России заявил о том, что Украина ведет войну против своего народа. В феврале 2015 изъявил желание выступить с концертом для луганских российских террористов по случаю так называемого "Дня защитника Отечества" 23 февраля. В марте 2016 посетил разрушенный международный аэропорт "Донецк" в рамках своего визита в "ДНР". По словам музыканта, он гордится тем, что его туда пригласили", – сказано на сайте.

Официальный сайт "Джанго" в разделе "Афиша" подтверждает информацию о концерте в Севастополе 22 июля, а в информации про саму группу сказано, что исполнителей "объединяют сходные жизненные позиции и любовь к русскому слову". На сегодняшний день в составе группы музыканты из Украины - Донецкой области и Киева.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, известный российский артист и экс-солист музыкальной поп-группы Hi-Fi Митя Фомин оскандалился во Львове, заявив в интервью украинской телеведущей Кате Осадчей, что Крым — российский.