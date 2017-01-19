В Германии задержали и экстрадировали в Украину сына мэра Лисичанска

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«В результате профессионально проведенных оперативных мероприятий подразделением Укрбюро Интерпола Главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с правоохранительными органами Германии был задержан и подвергнут экстрадиционному аресту житель города Лисичанска, который был объявлен в розыск за совершение ряда уголовных правонарушений», - отметила она.

Пресс-секретарь полиции напомнила, что в августе 2016 года в Лисичанске по ул. Григория Сковороды два гражданина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинили телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля «Mercedes-Benz S350 TDI» и уехали с места происшествия.

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«Но автомобиль по дороге в направлении города Северодонецка остановили сотрудники патрульной полиции Лисичанска. По данному факту было открыто уголовное производство и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет», - отметила представитель полиции.

Сотрудники Интерпола обнаружили Шилина в Германии и применили в отношении него экстрадиционный арест. Украине его передали 18 января.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.