В Харькове открывают новый военный госпиталь (фото)

В Харькове скоро откроется госпиталь Государственной пограничной службы, строительство которого было начато в 2015 году. Как сообщает пресс-центр ГПСУ, на днях заведение уже получило лицензию Министерства здравоохранения на ведение хозяйственной деятельности по медицинской практике.

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В поликлиническом отделении этого медицинского заведения Госпогранслужбы будут вести прием специалисты узких специальностей по терапии, отоларингологии, офтальмологии, эндокринологии, кардиологии, дерматологии, наркологии и психиатрии, стоматологии и иной направленности. Предусмотрено создание кабинетов функциональной диагностики, кабинета УЗИ, рентгенографии и томографии, более современной клинической лаборатории, блока для приготовления пищи и столовой.

"В ближайшее время начнется строительство второго корпуса госпиталя, в котором будет располагаться диагностический корпус на 50 человек, хирургическое отделение с операционным блоком и реанимацией, что является актуальным в условиях ведения антитеррористической операции", - сказано в сообщении.

Сейчас продолжается набор кадров как среди врачей, так и среднего и младшего медперсонала, а также обустройство кабинетов и палат.