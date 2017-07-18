Google создал 3D-экскурсии по музеям Украины

Компания Google вместе с Министерством культуры Украины создали виртуальный тур по 7 музеям под открытым небом в разных областях. Отправится в виртуальный тур по музеям в 3D можно на сайте проекта.

Помимо виртуального путешествия, на сайте можно узнать об истории жизни в разных регионах, а также ознакомиться с народной архитектурой и бытом. 3D-туры по музеям также доступны в режиме Street View на Картах Google.

Как сообщает ВВС Украина, проект является частью кампании "Аутентичная Украина" и состоит из музеев народной архитектуры и быта в Киеве (Пирогово), Львове ("Шевченковский гай"), Переяславе-Хмельницком и Ужгороде, а также из Центра народоведения "Мамаева Слобода" (Киев), Запорожской Сечи - заповедника "Хортица" (Запорожье) и резиденции Богдана Хмельницкого в Чигирине.

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Виртуальная экскурсия доступна на трех языках - украинском, русском и английском. 360-градусные панорамы позволяют прогуляться по территории музеев, заглянуть внутрь домов и ознакомиться с экспозициями.

В рамках кампании "Аутентичная Украина" уже представлены виртуальные туры по деревянным церквям карпатского региона, которые считаются мировым наследием ЮНЕСКО, и 3D-тур по Киевскому национальному академическому театру оперетты.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, во сколько обошлось бы строительство новых семи чудес света сегодня. Рекордсменом по стоимости оказалась Великая Китайская стена.