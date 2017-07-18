В "Софии Киевской" представили более 100 шедевров петриковской росписи (фоторепортаж)

Сегодня, 18 июля, в Киеве в Национальном заповеднике "София Киевская" состоялась презентация рисунков с петриковской росписью.

Как передает корреспондент УНИАН, было представлено более 100 бесценных шедевров петриковки, собранных во время этнографических экспедиций первой половины ХХ века.

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Отметим, в декабре 2013 года на восьмой сессии комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Баку Петриковская роспись получил статус нематериального культурного наследия.