В Житомирской области планируют внести изменения в план формирования ОТО, создав еще 7 объединенных общин

В Житомирской области планируют внести изменения в Перспективный план формирования ОТО области: создать еще 7 объединенных территориальных общин и присоединить 3 сельсовета к уже существующим.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

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Как отмечается в сообщении, такое решение было принято сегодня, 18 июля, на заседании региональной рабочей группы с участием председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича и председателя областного совета Владимира Ширмы. «Было проведено совместное совещание с председателями райгосадминистраций и даны поручения. Не все районы их выполнили. Как это произошло? Или не те люди занимают должности, или вы не понимаете, что государство не будет давать вам деньги постоянно. Я хотел бы, чтобы мы плодотворно поработали в июле и августе, а во второй декаде сентября, если депутаты будут не против, проведем заседание сессии и рассмотрим вопросы, которые будут касаться децентрализации. Поэтому у вас еще есть время до сентября - отнеситесь серьезно», - сказал, в частности, на совещании Гундич.

Рабочая группа проголосовала за внесение изменений в Перспективный план для создания общин.

Подробнее о перечне этих общин можно узнать на сайте Житомирской ОГА.

Кроме этого, к Чижевской ОТО будет присоединена Варваровский сельсовет, к Станишовской - Иванковский сельсовет, а к Иршанской - Шершневский сельсовет.

Далее соответствующие решения должны рассмотреть депутаты областного совета, а уже после этого они будут направлены на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Центральной избирательной комиссии.

Как уточнили в пресс-службе Житомирского областного совета, теперь на Житомирщине действует 32 объединены территориальные общины.

Как сообщал УНИАН, в Житомире сегодня пройдет семинар по вопросам реформы децентрализации.