В Житомире сегодня пройдет семинар по вопросам реформы децентрализации в контексте предоставления публичных услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, реформу децентрализации в контексте предоставления публичных услуг жителям области, активное сотрудничество между городами и общинами будут обсуждать участники семинара «Поддержка децентрализации в Украине: Укрепление межмуниципального сотрудничества для лучшего предоставления публичных услуг».

Семинар пройдет сегодня, 18 июля, в 17.00 в отеле «Reikartz» в рамках проекта ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - УНИАН)

"Запад предоставит участникам возможность услышать, как их коллеги с помощью имеющихся механизмов сотрудничества справляются с вызовами в предоставлении государственных услуг в сфере транспорта / инфраструктуры, образования и обращении с отходами", - отметила на открытии семинара менеджер проекта ОЭСР Мария-Варинья Мишалун.

Также семинар является возможностью ознакомиться с опытом стран-членов ОЭСР в сфере улучшения уровня предоставления государственных услуг через инструмент межмуниципального сотрудничества.

Читайте такжеВ Житомирскую ОГА поступают первые заявки на получение гранта

Семинар состоит из четырех сессий, на которых его участники обсудят тему межмуниципального сотрудничества в контексте децентрализации в Украине, ознакомятся с опытом общин по их обеспечению образованием а также поделятся опытом обращения с отходами.

Участие в открытии семинара принял участие заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов. Семинар в Житомире - четвертый по ряду мероприятий, реализуемых в рамках этого проекта.

Проект ОЭСР будет работать в Украине до 2018 года и имеет целью оказать поддержку реализации органами государственного управления Украины реформ в сфере децентрализации проект финансируется совместно Европейским Союзом и органами государственного управления Чешской Республики, Фландрии (Бельгия) и Польши.

ОЭСР - международная организация, членами которой сегодня являются 34 страны. 70 стран имеют статус партнеров ОЭСР, принимая участие во многих сферах ее деятельности. По влиянию ОЭСР входит в тройку ведущих мировых экономических учреждений, наряду с МВФ и Всемирным банком.

Европейский Союз участвует в работе ОЭСР.

Напомним, что завтра в Житомире состоится панельная дискуссия для бизнеса от Представительства ЕС на тему "Как выйти на рынки ЕС: возможности, пути, инструменты, истории успеха местного бизнеса.

Напомним, сегодня в Житомире работает "горячая линия" в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской ОГА.