Одесский маршрутчик хотел выгнать из автобуса девушку за "телячую мову"

В Одессе девушку, которая разговаривала на украинском языке, пытался выгнать из автобуса маршрутчик, передает 048.ua. По словам пострадавшей, она пожаловалась в городской департамент транспорта и намерена добиваться увольнения неадекватного водителя.

Читайте такжеВ Одессе установлен рекорд Украины по самому длинному "паровозику" из людейПо словам девушки, она ехала в маршрутном такси 117 и разговаривала по мобильному телефону, на что водитель сделал ей замечание о том, что она громко разговаривает. Однако девушка утверждает, что водитель не мог слышать ее разговора. По ее словам, другие пассажири также это подтвердили. После чего водитель начал обзывать девушку нецензурными словами, и применил физическую силу. "Хотел меня выкинуть из маршрутки. Хорошо, что вмешались пассажиры, которые начали успокаивать водителя", - сказала пострадавшая.

"В свой адрес я слышала много обидных слов, также было сказано о том, что я говорю на "телячьем языке" - то есть на украинском", - сказала она.

"По моему мнению ему не стоит работать с людьми, если он имеет личную неприязнь к этому языку, и к людям, которые на нем разговаривают. Прошу применить к данному водителю высокую меру наказания, а именно увольнение", - написала в своей жалобе девушка.