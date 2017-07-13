В Киеве активисты поздравили Сенцова с днем рождения (фоторепортаж, видео)

В Киеве группа активистов поздравила осужденного в России режиссера Олега Сенцова с 41-летием.

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась возле Мариинского дворца на смотровой площадке.

На заборе активисты растянули баннер с портретом Сенцова и надписью «С днем рождения, Олег».

В своих выступлениях активисты акцентировали внимание на том, что вопрос освобождения Россией Сенцова и других украинских политзаключенных следует постоянно поднимать не только в Украине, но и выносить на международный уровень.

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Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.

Сенцов родился 13 июля 1976 года.