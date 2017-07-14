В Минобороны констатируют стопроцентное финансирование ведомства в первом полугодии

Министерство обороны Украины в первом полугодии этого года профинансировано на 100% от запланированного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Для выполнения мероприятий оборонной реформы на 2017 год предусмотрено 64,7 млрд грн, что составляет почти 2,5% ВВП. В первом полугодии 2017 года Министерство обороны по общему фонду профинансировано на 100% плана", - сказал Гуцуляк.

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По его словам, с целью максимально эффективного использования выделенных средств бюджетные программы Минобороны оптимизированы и упорядочены, исходя из практики распределения расходов, которая применяется в странах НАТО, по направлениям: вооружение и военная техника, персонал, инфраструктура, эксплуатационные расходы.