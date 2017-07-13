В МИДе просят украинцев не ехать в ближайшее время в Египет и Индию

Министерство иностранных дел Украины рекомендует в ближайшее время воздержаться от поездок в Египет и Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью в странах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с принятием парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 года решения о продлении сроком на три месяца чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть свои планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в т.ч. с туристической целью", - говорится в сообщении.

Упомянутые предупреждения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая ИГИЛ, которые все чаще направляют террористические акты против мирных граждан с учетом их религиозной принадлежности.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано взвесить имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно следовать советам, которые предоставляет ведомство:

- категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил;

- проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, на побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

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В случае пребывания в курортных местах Египта, настойчиво рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Также рекомендуют быть особенно осторожными во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников, и, по возможности, воздержаться от посещения религиозных святынь.

При попадании в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Египте по номеру телефона: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Также, учитывая обострение ситуации безопасности в штате Западная Бенгалия Республики Индия, в т.ч. в районе Дарджилинг, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок с туристической целью в указанный регион страны до стабилизации ситуации.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозе жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по номерам телефонов: +91-11-2614-60-41, +91-92-0550-71-57, адрес электронной почты: emb_in@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

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