В Днепропетровской области спасатели вытаскивали машину из глубокой ямы с водой (фото)

18:29, 11 июля 2017
Общество
826 0

Спасатели с помощью троса и пожарного автомобиля повышенной проходимости «ЗИЛ» вытянули машину.

http://dp.dsns.gov.ua

В Пятихатском районе в Днепропетровской области женщина на машине попала в глубокую яму с водой и грязью возле дороги. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Днепре.

В службу спасения поступил вызов о застрявшей в яме машине. Как сообщила заявительница, автомобиль Chevrolet застрял в грязи так сильно, что не смог самостоятельно двинуться с места.

http://dp.dsns.gov.ua

Спасатели пришли на помощь женщине, и с использованием троса и пожарного автомобиля повышенной проходимости «ЗИЛ» вытащили авто на дорогу. Водитель не пострадала.

Как выяснилось, накануне по улице Мичурина, где произошло событие, проводились ремонтные работы, после которых осталась яма с водой. Именно в нее и попала водитель машины при осуществлении маневра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #автомобиль яму