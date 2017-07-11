В Днепропетровской области спасатели вытаскивали машину из глубокой ямы с водой (фото)

В Пятихатском районе в Днепропетровской области женщина на машине попала в глубокую яму с водой и грязью возле дороги. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Днепре.

В службу спасения поступил вызов о застрявшей в яме машине. Как сообщила заявительница, автомобиль Chevrolet застрял в грязи так сильно, что не смог самостоятельно двинуться с места.

Спасатели пришли на помощь женщине, и с использованием троса и пожарного автомобиля повышенной проходимости «ЗИЛ» вытащили авто на дорогу. Водитель не пострадала.

Как выяснилось, накануне по улице Мичурина, где произошло событие, проводились ремонтные работы, после которых осталась яма с водой. Именно в нее и попала водитель машины при осуществлении маневра.