СБУ проверяет высказывания экс-солиста Hi-Fi во Львове о "российском" Крыме (видео)

Служба безопасности Украины проверяет высказывания российского певца, экс-солиста группы Hi-Fi Мити Фомина, который во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

"Службой безопасности Украины принято к сведению информацию о высказываниях указанного лица на музыкальном фестивале в г. Львов. Сейчас осуществляется обработка Вашего запроса компетентным подразделениями Службы", – говорится в документе.

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В ведомстве добавили, что "после тщательного изучения высказываний Фомина по нему будет принято соответствующее с украинскими законами решение".

Российский певец, экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest и назвал аннексированный Крым российской территорией. Так он сказал в эфире телепрограммы "Світське життя".

На вопрос ведущей программы Екатерины Осадчей, Фомин ответил, что полуостров – это российская территория, а себя назвал "голубем мира".