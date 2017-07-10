На Житомирщине проведут фестиваль "Аристократическая Украина"

В городе Радомышль Житомирской области проведут фестиваль «Аристократическая Украина», сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, дизайнеры и народные мастера стилизованной этнической одежды, обуви, художественных изделий, головных уборов, украшений и аксессуаров, непрофессиональные модели и музыкальные коллективы приглашаются к участию в фестивале «Аристократическая Украина» 22 июля.

Фестиваль проведут в городе Радомышль Житомирской области в историко-культурном комплексе «Замок-музей Радомысль», улица Плетенецька, 15.

«Участниками фестиваля могут быть: дизайнеры и компании, что производят стилизованные этнические наряды, обувь, художественные изделия, головные уборы, украшения и аксессуары; мастера и мастерицы, которые заняты в производстве этнического или стилизованной этнической одежды, обуви, художественных изделий, головных уборов, украшений и аксессуаров», - сказано в сообщении.

Также на фестиваль приглашают желающих принять участие в показе этнической и стилизованной этнической одежды и аксессуаров, которые при этом не являются профессиональными моделями.

Также приглашаются музыканты и музыкальные коллективы, играющие в стиле фолк и аутентичной музыки.

Подробнее об условиях участия в фестивале можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.