На Житомирщине почтили погибших повстанцев УПА и открыли им памятный знак

В селе Сушки Коростенского района почтили погибших в последнем бою на Житомирщине – повстанцев УПА и открыли им памятный знак, сообщила сегодня пресс-служба Житомирской облгосадминистрации

Как отмечается в сообщении, памятный знак погибшим повстанцам УПА Роману (Владимиру Кудре) и Лысу (Александру Усачу) открыли вчера, 8 июля, с участием заместителя председателя – руководителя аппарата облгосадминистрации Алексея Ясюнецкого.

«Сегодня, как никогда, важно помнить об этих героях. Полвека назад они показали, как нужно бороться за свободу и независимость своей земли. Именно такие примеры патриотизма и любви к Родине придают сил и уверенности нашим бойцам, которые защищают Украину от российского агрессора», – отметил на торжествах Ясюнецький.

Воинов УПА почтили минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

По данным Житомирской ОГА, 8 июля 1955 года по улице Рудня в Сушках состоялся последний бой бойцов УПА на Житомирщине против войск НКВД. «8 июля 1955 года усадьбу Марии Яценко на западной окраине села Сушки окружило несколько сотен Нквдшников, которые через динамики потребовали от повстанцев сдаться.Их было в тайнике двое – сотенный «Роман» (Владимир Кудря) и воин «Лыс» (Алексей Усач, как будет установлено аж через сорок лет уже в независимом украинском государстве).В ответ каратели услышали: «Воины УПА не сдаются!»», - отмечают в ОГА. Начавшись ночью, этот бой длился почти 10 часов. Энкаведисты подожгли хату, из которой отстреливались «Роман» и «Лыс». Воины УПА выскочили из дома и бросились в разные стороны. Но село было окружено плотным кольцом, и их убили.

«Московские каратели были удивлены несокрушимостью УПА, ведь их было в сотни раз меньше. И для украинцев этот неравный бой завершился трагически»,- напоминают в пресс-службе ОГА.