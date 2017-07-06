Тернопольский облсовет призвал центральную власть дать украинцам возможность покупать доступные иномарки

5 июля депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к руководству государства по поддержке законопроектов № 5561 и № 5562, призванных установить адекватную стоимость и правила растаможивания б/у автомобилей. Его поддержали 35 народных избранников, присутствующих в зале.

Перед голосованием председатель фракции УКРОП Андрей Цыбульский отметил, что в случае принятия указанных законопроектов у граждан Украины появится возможность приобретать комфортабельные европейские автомобили.

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«После непродолжительного обсуждения руководство области и депутаты осознали важность принятия этих документов и поддержали обращение. Указанные законопроекты помогут ввести цивилизованные правила растаможивания автомобилей. В них предлагается отойти от экологических стандартов и жестко контролировать техническое состояние автомобилей, которые будут ввозиться из Европы », – подчеркнул Андрей Цыбульский.

Справка. Законопроекты № 5561 и № 5562 инициированы народными депутатами из «Украинского объединения патриотов – УКРОП», активистами ОО «Завтра» и сообщества «Свободные люди имеют авто». В документах говорится о продлении срока действия пониженных ставок акцизного сбора при ввозе бывших в употреблении транспортных средств до 31 декабря 2020 года, а также об отмене ограничения на соответствие импортируемых автомобилей экологическим требованиям и замену экостандартов техническим осмотром.