Украинские нацгвардейцы собираются под посольством Италии в поддержку Маркива (видео)

19:27, 03 июля 2017
Общество
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Маркива обвиняют в убийстве итальянского фотографа.

Кадр из видео ТСН

Украинские нацгвардейцы собираются под посольством Италии в поддержку Виталия Маркива, сообщает ТСН. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа неподалеку горы Карачун в 2014 году. Даже предварительное заседание еще не состоялось, а итальянская пресса уже называет украинца убийцей. Виталия арестовали на 6 суток, завтра первое слушание. Оно пройдет в закрытом режиме.

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Теги: #арест Маркива в Италии