Украинские нацгвардейцы собираются под посольством Италии в поддержку Маркива (видео)

Украинские нацгвардейцы собираются под посольством Италии в поддержку Виталия Маркива, сообщает ТСН. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа неподалеку горы Карачун в 2014 году. Даже предварительное заседание еще не состоялось, а итальянская пресса уже называет украинца убийцей. Виталия арестовали на 6 суток, завтра первое слушание. Оно пройдет в закрытом режиме.