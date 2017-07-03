Украинские нацгвардейцы собираются под посольством Италии в поддержку Маркива (видео)
19:27, 03 июля 2017Общество
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Маркива обвиняют в убийстве итальянского фотографа.
Кадр из видео ТСН
Украинские нацгвардейцы собираются под посольством Италии в поддержку Виталия Маркива, сообщает ТСН. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа неподалеку горы Карачун в 2014 году. Даже предварительное заседание еще не состоялось, а итальянская пресса уже называет украинца убийцей. Виталия арестовали на 6 суток, завтра первое слушание. Оно пройдет в закрытом режиме.
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