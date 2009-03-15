В Луганской области под землю провалилась квартира

В городе Суходольск Луганской области под землю провалилась квартира в двухэтажном доме.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель независимого профсоюза горняков шахты им. Баракова Дмитрий КАЛИТВЕНЦЕВ, в доме №25 по ул. Даниила Выставкина под землю «пошла» квартира №17, расположенная на первом этаже. Вся мебель, вещи хозяев очутились в пропасти глубиной 1-1,5 м. По счастливому стечению обстоятельств в квартире никого не было.

Это двухэтажный на 4 входа дом. Земля провалилась под крайним подъездом. Квартира на втором этаже «удержалась», но все коммуникации нарушены, сообщил Д.КАЛИТВИНЦЕВ.

Остальные квартиры дома, по его информации, не пострадали. В доме отключены газ, свет, вода, тепло.

Сообщение о произошедшем в Главное управление МЧС в Луганской области еще не поступало.