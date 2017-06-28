В прокуратуре Житомирской области обсудили проблемы в сфере защиты прав и свобод детей

В прокуратуре Житомирской области во вторник, 27 июня 2017 года, состоялся учебно-методический семинар, на котором обсуждались проблемные вопросы деятельности органов прокуратуры в сфере защиты прав и свобод детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, семинар состоялся с участием представителей Генеральной прокуратуры Украины, Национальной академии прокуратуры Украины, представителя органа пробации, прокуроров отдела ювенальной юстиции областного ведомства, заместителей руководителей местных прокуратур и ювенальных прокуроров местных прокуратур.

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Открывая работу семинара, заместитель прокурора области Виталий Мякишев отметил, что "работа ювенальных прокуроров касается несовершеннолетних, попавших в конфликт с законом, и к ней нельзя относиться формально или равнодушно, ведь за каждым решением или процессуальным документом - судьба ребенка".

"Именно от процессуальных руководителей в уголовном производстве зависит не только наказания несовершеннолетних правонарушителей, но и соблюдения их конституционных прав", - сказал Мякишев.

По его словам, ювенальные прокуроры должны предоставлять оценку эффективности работы служб и государственных органов, уполномоченных выполнять функции защиты интересов государства в сфере охраны детства.

Системному углублению профессиональных знаний прокуроров - "Особенности осуществления представительства интересов государства в сфере охраны детства в условиях изменений законодательства" - было посвящено выступление на семинаре заместителя начальника отдела представительства интересов детей и государства в судах, защиты их прав при исполнении судебных решений управления ювенальной юстиции Генеральной прокуратуры Украины Дженнет Атаевой.

Актуальные проблемы прокурорской деятельности по представительству прокурором интересов государства в суде в сфере охраны детства рассказала участникам семинара начальник отдела подготовки прокуроров по представительству интересов гражданина или государства в суде Национальной академии прокуратуры Украины Любовь Нецка.