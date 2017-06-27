Гройсман заявил, что хакерская атака будет отбита

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что беспрецедентная хакерская атака будет отбита, а злоумышленники - выявлены. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

«Беспрецедентная атака, но наши IT-шники делают свою работу и защищают критическую инфраструктуру. Важные системы не пострадали. Атака будет отражена, а злоумышленники - выявлены», - заявил Гройсман.

Читайте такжеТурчинов: в масштабной кибератаке на украинские учреждения виден российский след

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Следом за «Ощадбанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с хакерскими атаками, действиям хакеров подверглись банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.