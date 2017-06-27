Защита Сущенко обжаловала продление его ареста на три месяца

Защита журналиста Укринформа Романа Сущенко обжаловала продление его ареста на три месяца. Об этом УНИАН сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"На сегодняшнее решение Лефортовского районного суда, продлившего срок содержания под стражей Романа Сущенко на 3 месяца, подана апелляционная жалоба", - сказал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, якобы он "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые составляют государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы.

27 июня суд продлил Сущенко срок содержания под стражей еще на три месяца - до 30 сентября.