Генпрокурор требует от подчиненных прекратить "хаос и наезды на крупных плательщиков налогов"

Генеральный прокурор Юрий Луценко требует от подчиненных прекратить давление на бизнес. Об этом Луценко сообщил на расширенном совещании с прокурорами 8 областей в помещении Житомирской областной прокуратуры.

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"Прекратите этот хаос и наезды на крупных плательщиков налогов", - сказал он.

По его словам, "большой и средний бизнес имеют нарушения, но часто относительно них (со стороны силовиков УНИАН) доходит до террора"

Луценко подчеркнул, что факты давления на бизнес и уголовные преследования бизнесменов недопустимы.

"Я еще раз подчеркиваю: бизнес – это "священная корова" в Украине", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявлял, что за 5 месяцев этого года количество уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 15%.