Луценко сообщил, что количество уголовных правонарушений в Украине уменьшилось на 15%

14:16, 23 июня 2017
Общество
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Он также отметил, что уменьшилось на 17% количество особо тяжких преступлений, на 10% тяжких преступлений.

Луценко сообщил о положительной тенденции / фото УНИАН

За 5 месяцев этого года количество уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 15%.

Об этом во время совещания в Житомире, которое транслировал телеканал «112 Украина», сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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«За 5 месяцев работы мы видим: количество учтенных уголовных преступлений уменьшилось по стране на 15%... Обращаю внимание, что есть высокий показатель таких правонарушений в Киеве. Богатая столица и продолжает привлекать криминалитет», - сказал генпрокурор.

Он также отметил, что уменьшилось на 17% количество особо тяжких преступлений, на 10% - тяжких преступлений. На четверть уменьшилось количество умышленных убийств и нанесения телесных повреждений.

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Теги: #Луценко#криминал