Луценко заявил, что в регионах правоохранители манипулируют реестрами и не ставят на учет преступников

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в регионах правоохранители манипулируют с реестрами и не ставят на учет преступников, а также переквалифицируют тяжкие правонарушения на менее тяжкие. Об этом он сообщил сегодня во время совещания в Житомире, которое транслировал телеканал «112 Украина».

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Луценко отметил, что статистические данные дают разрешение для аплодисментов и торжеств».

«К сожалению, я много чего в жизни видел с многих точек зрения правоохранительной деятельности, чтобы поверить в эту сухую статистику и предложить наградить соответствующие подразделения. Во время выездов сотрудников ГПУ в регионы установлена во всех без исключения регионах негативная сторона этой картины. Она сводится фактически к двум вещам. Первая - сокрытие от учета очевидных составов преступления, манипуляция с датами в реестрах, переквалификация тяжких в менее тяжкие правонарушения и просто волокита или просто бездействие следствия. И второй фактор, который меня беспокоит не меньше - создание огромного показательной активности только для того, чтобы давить на бизнес и извлекать из него незаконное вознаграждение», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявлял, что за 5 месяцев этого года количество уголовных преступлений в Украине уменьшилось на 15%.