Председатель Житомирской ОГА подписал меморандум о сотрудничестве с "Гильдией инженеров технического надзора за строительством объектов архитектуры"

Председатель Житомирской областной госадминистрации (ОГА) Игорь Гундич подписал меморандум о сотрудничестве с Всеукраинской общественной организацией «Гильдия инженеров технического надзора за строительством объектов архитектуры». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Читайте такжеГлава Житомирской ОГА назначил нового руководителя управления образования и наукиКак отмечается в сообщении, подписание состоялось сегодня, 21 июня, в Житомире.

«Темпы прироста строительства (на Житомирщине - УНИАН) в прошлом году составили (к позапрошлогоднему периоду УНИАН) 180%. В этом году мы планируем сдать только многоквартирного жилья больше 300 тыс. кв.м. Соответственно, это все требует технического надзора. Нужны хорошие специалисты и профессионалы, которые нам бы в этом помогли. Тогда никто не сможет обвинять ни нас, как заказчиков работ, ни тех, кто их выполнял, в злоупотреблениях, экономии на материалах», - отметил Гундич.

Он выразил надежду, что подписание меморандума даст возможность осуществить надлежащий контроль и технический надзор за всеми объектами, которые строятся сейчас и будут строиться в области в будущем.

Согласно меморандуму, стороны должны осуществлять совместные мероприятия по содействию профессиональной деятельности инженеров технадзора, обмениваться необходимой информацией, и тому подобное.

Всеукраинская общественная организация «Гильдия инженеров технического надзора за строительством объектов архитектуры» объединяет инженеров технадзора, осуществляет контроль их профессиональной деятельности, выдачу, обмен и лишение квалификационных сертификатов и тому подобное.