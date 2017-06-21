В Днепре сегодня проходят антитеррористические учения СБУ

СБУ сегодня проводит учения в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Dnepr.info.

"Жителей и гостей города Днепр предупреждаем, что 21 июня 2017 состоится масштабное антитеррористические учения в условиях максимально приближенных к реальным. Тренировки проводит Антитеррористический центр при Управлении СБ Украины в Днепропетровской области на территории с. Чапли и Приднепровской ТЭС", - сказано в сообщении.

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Сотрудники Службы безопасности Украины просят граждан этих населенных пунктов и районов проведения учений сохранять спокойствие, и с пониманием отнестись к определенным неудобствам, а также соблюдать правила личной безопасности.

Ранее Генеральный штаб опубликовал видео масштабных учений одной из бригад ВДВ.