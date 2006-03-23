Новому владельцу ”Криворожстали” дали время до 27 марта

Фонд государственного имущества Украины по результатам проведенной предварительной проверки выявил нарушения выполнения инвестиционных обязательств, взятых Mittal Steel Germany GmbH (Германия) при покупке 93,02% пакета акций ОАО «Криворожсталь». Об этом сообщила председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК во время сегодняшней интернет-пресс-конференции.

По ее информации, новый собственник должен был выплатить «тринадцатую» заработную плату и увеличить тариф по оплате труда, исходя из минимального прожиточного уровня.

«До 27 марта должны быть ликвидированы замечания. Контроль ведется», - отметила В.СЕМЕНЮК. «Если не будут выполнены замечания, Фонд госимущества начнет претензионную работу», - добавила она.

Справка УНИАН. «Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

В ноябре 2005 года контрольный пакет ОАО «Криворожсталь» в размере 93,02% уставного фонда приобрела компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия). Впоследствии комбинат был переименован в «Міттал Стіл Кривий Ріг».

17 марта пресс-служба «Міттал Стіл Кривий Ріг» со ссылкой на В.СЕМЕНЮК сообщила, что новый собственник меткомбината «Міттал Стіл Кривий Ріг» - компания Mittal Steel выполняет все обязательства, зафиксированные в договоре купли 93,02% акций ОАО «Криворожсталь».

По информации пресс-службы МСКР, об этом председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК заявила в ходе посещения «Міттал Стіл Кривий Ріг».

В пресс-службе отметили, что такой вывод В.СЕМЕНЮК сделала на основании проверки выполнения инвестобязательств, проведенной на предприятии комиссией ФГИУ с 13 по 17 марта.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МСКР, комиссия ФГИУ особенно отметила выполнение компанией Mittal Steel Germany GmbH инвестиционных обязательств относительно природоохранных мероприятий, увеличения финансирования для развития социальной сферы, сохранения штатной численности работников на предприятии. Также было отмечено выполнение обязательств относительно первоочередности поставок продукции ОАО „Миттал Стол Кривой Рог” на внутренний рынок Украины и предоставление приоритета отечественным поставщикам сырья, материалов и услуг.

Вместе с тем пресс-служба предприятия сообщила, что в акте комиссии ФГИУ, который был подписан по итогам проверки, отмечены несколько рекомендаций, которые администрация ОАО „Міттал Стіл Кривой Рог” рассмотрит в ближайшее время.