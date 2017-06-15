Полицейский из Харьковской области погорел на взятке в 26 тысяч гривень

Правоохранители сегодня, 15 июня, уличили в получении взятки в сумме 26 тыс. грн полицейского из Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Следователями первого следственного отдела следственного управления прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления СБУ в Донецкой области в ходе спецоперации при получении неправомерной выгоды в сумме 26 тыс. грн уличили «на горячем» на территории Харьковской области оперуполномоченного Немышлянского отдела полиции Главного управления НП в Харьковской области», - говорится в сообщении.

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Как отметили в прокуратуре, полицейский требовал от жительницы Донецкой области денежные средства в сумме 60 тыс. грн за возвращение изъятого транспортного средства и документов на него, но снизил сумму до 26 тыс. грн.

По данному факту следователями прокуратуры проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

По указанному уголовному производству продолжаются неотложные следственные действия.