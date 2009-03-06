МВФ сравнивает экономический кризис со Второй мировой войной

Темпы снижения крупнейших мировых экономик аналогичны тем, что наблюдались во времена после Второй Мировой войны. С таким мнением выступил первый заместитель управляющего Международным валютным фондом (МВФ) Джон ЛИПСКИ, передает Reuters со ссылкой на британские СМИ.

Такой вывод был сделан МВФ, исходя из данных по ВВП, падение которого в IV квартале 2008 г. и I квартале 2009 г. стало рекордным с послевоенного периода. При этом Д.ЛИПСКИ отметил, что такая ситуация требует решительных действий со стороны правительств и центробанков, которые должны привести к росту международной торговли.

По мнению Д.ЛИПСКИ, данная негативная динамика продолжится в 2010 г.

Кроме того, первый заместитель управляющего МВФ считает, что ослабление фунта стерлингов будет способствовать улучшению экономической ситуации в Великобритании.

Ранее МВФ предупредил, что глобальный экономический кризис перекинулся на развивающиеся страны. По подсчетам фонда, 22-м странам в 2009 г. понадобится дополнительное финансирование в размере от 25 до 149 млрд. долл., чтобы преодолеть спад.