Украина высылает двух румынских дипломатов

Причиной выдворения румынских дипломатов с территории Украины являются действия, направленные на нанесение вреда безопасности Украины.

Об этом Украинской правде сообщил "источник, приближенный к дипломатическим кругам".

Так, по словам собеседника, дипломаты, а именно военный атташе по вопросам обороны Филип Раду и секретарь генконсульства Румынии в Черновцах Юстиниан Фокша, "совершили действия, направленные на нанесение вреда безопасности Украины" и нарушили конвенции про дипломатические и консульские отношения.

"Они прикладывали усилия по распространению в румыноязычной среде Украины унионистских и сепаратистских настроений. Осуществляли скрытое финансирование общественных организаций и культурологических обществ, которые пропагандируют антиукраинские идеи", - подчеркнул собеседник.

Также, по его словам, они "добывали тенденциозную информацию относительно органов государственной власти Украины с целью ее дальнейшего использования в мероприятиях по дискредитации нашей страны на мировой арене".

Собеседник также отметил, что "в двустороннем сотрудничестве с Украиной официальный Бухарест активно пользуется двойными подходами, которые состоят в том, что с одной стороны, Румыния, как страна-член ЕС и НАТО, активно демонстрирует свою поддержку курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

"А с другой, используя соответствующие инструменты ЕС и НАТО, вмешивается во внутренние дела Украины, в частности, в вопрос современной языковой политики в Украине, применяя тактику моделирования искусственных поводов для обвинения соседних стран, в частности Украины, где проживает румынская община, в несоблюдении прав национальных меньшинств", - добавил собеседник.

Также он отметил, что Румыния зарегистрировала в Европейском Парламенте проект Резолюции о содействии обеспечению права лицам, которые относятся к румынскому меньшинству, на обучение на родном языке в Украине.

"В юго-западных регионах Украины официальным Бухарестом, с помощью консульских учреждений и румынских неправительственных и общественных организаций, активно формируется прорумынская общественная мысль и сепаратистские настроения. На сегодняшний день уже прорабатывается вопрос создании так называемого "солотвинского автономного округа", - отметил собеседник.

Также он подчеркнул, что Бухарест целеустремленно старается заблокировать жизненно важный для нашего государства экономический проект по восстановлению глубоководного судового канала "Дунай - Черное море".

В пресс-службе МИД по-прежнему не комментируют информацию о выдворении румынских дипломатов, отмечает Украинская правда.