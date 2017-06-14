При разгоне митинга в Москве замечен предполагаемый экс-беркутовец из Луганска (фото)

15:35, 14 июня 2017
Общество
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Еще одного предполагаемого бывшего беркутовца заметили во время разгона митинга в Москве.

Говорят, что это беркутовец из Луганска / twitter.com/aban_in

Вероятно, еще один бывший беркутовец, сбежавший из Украины, был замечен во время разгона митинга в Москве. Об этом стало известно благодаря посту в Twitter журналиста Алексея Абанина, которому силовик угрожал.

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"Вот этот мужичок подошёл и ласково сказал, что сломает мне фотоаппарат и лицо, если я продолжу снимать", - говорится в его сообщении.

В комментариях под постом журналиста заметили схожесть ОМОНовца с экс-беркутовцем из Луганска Василием.

Как сообщал УНИАН, было опубликовано новое видео с экс-командиром киевского "Беркута" Сергеем Кусюком, которого 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве. На нем бывший беркутовец отдает приказы силовикам РФ.

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Теги: #разгон митинга в Москве#бывший беркутовец в Москве